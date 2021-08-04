Українці можуть подорожувати на заморські території Франції без віз, але є умова

Франція скасувала обов’язкові візи для в’їзду на власні заморські території для українців. Щоб вільно подорожувати, необхідно мати біометричний паспорт і документ, який підтверджує проходження курсу вакцинації від COVID-19.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Посольство Франції в Україні.
"Українцям з біометричним паспортом і повним графіком вакцинації більше не потрібна віза для поїздки на французькі заморські території. Цей захід підтверджує динамізм наших туристичних обмінів!"- йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що до списку заморських територій Франції входять:
Нагадаємо, що Франція змінила правила в'їзду для іноземців, які торкнуться і мандрівників з України.