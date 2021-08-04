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Українці можуть подорожувати на заморські території Франції без віз, але є умова

Автор: Марія Кучерявець

Франція скасувала обов’язкові візи для в’їзду на власні заморські території для українців. Щоб вільно подорожувати, необхідно мати біометричний паспорт і документ, який підтверджує проходження курсу вакцинації від COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Посольство Франції в Україні.

"Українцям з біометричним паспортом і повним графіком вакцинації більше не потрібна віза для поїздки на французькі заморські території. Цей захід підтверджує динамізм наших туристичних обмінів!"- йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що до списку заморських територій Франції входять:

  • Гваделупа (Guadeloupe);
  • Французька Гвіана (French Guiana);
  • Мартиніка (Martinique);
  • Реюньйон (Reunion);
  • Сен-П’єр і Мікелон (Saint Pierre and Miquelon);
  • Сен-Бартелемі (Saint Barthelemy);
  • Сен-Мартен (Saint Martin);
  • Французька Полінезія (French Polynesia);
  • Нова Каледонія (New Caledonia);
  • Волліс і Футуна (Wallis and Futuna);
  • Майотта (Mayotte).

Нагадаємо, що Франція змінила правила в'їзду для іноземців, які торкнуться і мандрівників з України.

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ФранціяпаспортВакцинаБезвізовий режим