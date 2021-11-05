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Украинцы могут получить водительские права по почте: как это сделать

Автор: Валерия Полищук

С пятницы, 5 ноября, украинцы могут получить водительские права по почте. Заказать документ можно онлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

Для того чтобы получить удостоверение по почте, необходимо авторизоваться в Электронном кабинете водителя http://e-driver.hsc.gov.ua. Человек должен заполнить все необходимые поля, а затем выбрать доставку по Укрпочте.

При этом в ведомстве добавили, что жителям сел водительские удостоверения будут доставлять курьеры Укрпочты.

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Министерство внутренних дел УкраиныВодительские права