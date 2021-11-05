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Українці можуть отримати водійські права поштою: як це зробити

Автор: Валерія Поліщук

З п'ятниці, 5 листопада, українці можуть отримати водійські права поштою. Замовити документ можна онлайн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.

Для того, щоб отримати посвідчення поштою, необхідно авторизуватися в Електронному кабінеті водія http://e-driver.hsc.gov.ua. людина повинна заповнити всі необхідні поля, а потім вибрати доставку по Укрпошті.

При цьому у відомстві додали, що жителям сіл водійські посвідчення будуть доставляти кур'єри Укрпошти.

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Міністерство внутрішніх справ УкраїниВодійське посвідчення