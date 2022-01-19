Украинцы снова могут получить страховые полисы. Реестр возобновил работу после кибератаки
Украинцы снова могут оформлять страховые полисы. После кибератаки на сайты государственных организаций работа реестра Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) полностью восстановлена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной службы специальной связи и защиты информации (Госспецсвязь).
"Граждане могут использовать онлайн-сервисы, относящиеся к данным о полисах обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств", - говорится в сообщении.
В Госспецсвязи добавили, что информация об автогражданке уже отображается в приложении "Дия". Кроме того, соответствующие данные можно получить на сайте МТСБУ.
Напомним, в ночь на 14 января была совершена крупнейшая за четыре года кибератака на Украину, за которой может стоять Россия.
Отметим, в результате этой кибератаки был потерян ряд внешних информационных ресурсов МТСБУ, но данные украинских автовладельцев не пострадали.