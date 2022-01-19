Українці знову можуть отримати страхові поліси. Реєстр відновив роботу після кібератаки

Українці знову можуть оформляти страхові поліси. Після кібератаки на сайти державних організацій робота реєстру Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) повністю відновлена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації (Держспецзв'язок).

У Держспецзв'язку додали, що інформація про автоцивілку вже відображається в додатку"дія". Крім того, відповідні дані можна отримати на сайті МТСБУ.

"Громадяни можуть використовувати онлайн-сервіси, що відносяться до даних про поліси обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 14 січня була здійснена найбільша за чотири роки кібератака на Україну, за якою може стояти Росія.

Відзначити, в результаті цієї кібератаки було втрачено ряд зовнішніх інформаційних ресурсів МТСБУ, але дані українських автовласників не постраждали.