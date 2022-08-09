Українці можуть отримати нові виплати через війну: названо умови
Мінсоцполітики України уклало меморандум з іноземною організацією ACTED. Документ передбачає виділення грошової допомоги українцям, постраждалим через війну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал міністерства.
Допомогу зможуть отримати українці:
- які проживають на тимчасово окупованих територіях;
- які знаходяться в зоні активних бойових дій;
- які подали заявку на її отримання через платформу "єДопомога".
Зазначається, що цю підтримку додатково до державних програм отримають 10 000 осіб.
"Розмір допомоги становитиме 2 220 гривень на людину/місяць одноразовою виплатою на три місяці. На початковому етапі це будуть жителі Харківської, Донецької, Херсонської, Дніпропетровської та Миколаївської областей", - розповіли у відомстві.
Нагадаємо, раніше українські чиновники змогли домовитися про додаткову фінансову допомогу для постраждалих від війни в Україні. Протягом чотирьох місяців Червоний Хрест виплачуватиме по майже 4000 гривень окремим категоріям населення.
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