Українці можуть отримати нові виплати через війну: названо умови

Мінсоцполітики України уклало меморандум з іноземною організацією ACTED. Документ передбачає виділення грошової допомоги українцям, постраждалим через війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал міністерства.

"Розмір допомоги становитиме 2 220 гривень на людину/місяць одноразовою виплатою на три місяці. На початковому етапі це будуть жителі Харківської, Донецької, Херсонської, Дніпропетровської та Миколаївської областей", - розповіли у відомстві.

Зазначається, що цю підтримку додатково до державних програм отримають 10 000 осіб.

Нагадаємо, раніше українські чиновники змогли домовитися про додаткову фінансову допомогу для постраждалих від війни в Україні. Протягом чотирьох місяців Червоний Хрест виплачуватиме по майже 4000 гривень окремим категоріям населення.

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