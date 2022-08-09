ua ru
Вт, 09 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українці можуть отримати нові виплати через війну: названо умови

Новость на русском →
Київ, Вівторок 09 серпня 2022 12:34
Українці можуть отримати нові виплати через війну: названо умови Фото: українці можуть отримати нові виплати через війну (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Мінсоцполітики України уклало меморандум з іноземною організацією ACTED. Документ передбачає виділення грошової допомоги українцям, постраждалим через війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал міністерства.

Допомогу зможуть отримати українці:

  • які проживають на тимчасово окупованих територіях;
  • які знаходяться в зоні активних бойових дій;
  • які подали заявку на її отримання через платформу "єДопомога".

Зазначається, що цю підтримку додатково до державних програм отримають 10 000 осіб.

"Розмір допомоги становитиме 2 220 гривень на людину/місяць одноразовою виплатою на три місяці. На початковому етапі це будуть жителі Харківської, Донецької, Херсонської, Дніпропетровської та Миколаївської областей", - розповіли у відомстві.

Нагадаємо, раніше українські чиновники змогли домовитися про додаткову фінансову допомогу для постраждалих від війни в Україні. Протягом чотирьох місяців Червоний Хрест виплачуватиме по майже 4000 гривень окремим категоріям населення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство соціальної політики Переселенці з Донбасу Допомога Україні
NEWS
Збитий гелікоптер та 300 ліквідованих окупантів: названі нові втрати росіян
Збитий гелікоптер та 300 ліквідованих окупантів: названі нові втрати росіян
DAILY
Ядерний шантаж. Навіщо Росії Запорізька АЕС і в чому ризики для України
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ядерний шантаж. Навіщо Росії Запорізька АЕС і в чому ризики для України