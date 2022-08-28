Украинцы могут получить компенсацию за коммуналку: названы условия

Украинцы могут получить компенсацию за уплату жилищно-коммунальных услуг. Это касается тех граждан, которые предоставили бесплатный приют переселенцам (ВПО).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства юстиции.
По информации ведомства, размер такой компенсации составляет 14,77 грн в день на человека.
Как пояснили в Минюсте, чтобы оформить получение компенсации, необходимо соблюсти три обязательных условия, а именно:
Для того, чтобы получить выплаты владельцу жилья необходимо сделать несколько шагов:
Напомним, что в Украине ввели мораторий на взыскание долгов за коммуналку во время войны на тех территориях, которые находятся или находились в зоне боевых действий или в оккупации.
Добавим, что тарифы на газ и тепло для населения останутся без изменений до конца войны.
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