Українці можуть отримати компенсацію за комуналку: названі умови

Українці можуть отримати компенсацію за сплату житлово-комунальних послуг. Це стосується тих громадян, які надали в себе безкоштовний притулок переселенцям (ВПО).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства юстиції.
За інформацією відомства, розмір такої компенсації становить 14,77 грн в день на людину.
Як пояснили в Мін'юсті, щоб оформити одержання компенсації, необхідно дотриматись трьох обов'язкових умов, а саме:
Для того, щоб отримати виплати власнику житла необхідно зробити кілька кроків:
Нагадаємо, що в Україні ввели мораторій на стягнення боргів за комуналку під час війни на тих територіях, які перебувають або перебували в зоні бойових дій або в окупації.
Додамо, що тарифи на газ і тепло для населення залишаться без змін до кінця війни.
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