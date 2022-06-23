Украинцы могут получить до 30 тысяч евро из-за войны: как это сделать

"Для этого нужно успеть подать заявление в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в течение четырех месяцев с момента нарушения своих прав, однако не позднее 16 января 2023 года", - говорится в сообщении.

С сегодняшнего дня сформировать заявление в ЕСПЧ можно онлайн через соответствующую электронную систему: https://espl.com.ua

Система указывает перечень ситуаций, которые дают право обратиться в ЕСПЧ: гибель родственника, разрушенное жилье, ранение, незаконное лишение свободы, пытки, изнасилование или насильственное исчезновение человека и тому подобное. Система упрощает подачу заявления, потому что уже содержит все необходимые поля для заполнения и подсказывает гражданам, что именно нужно указать.

Чтобы подать иск в ЕСПЧ, необходимо заполнить форму на сайте, загрузить необходимые документы, распечатать и отправить заявление в одном из отделений "Укрпочты".

При заполнении заявления автоматически сформируется адрес ЕСПЧ, который необходимо наклеить на упакованное отправление в отделении. Почтовые услуги для отправителя являются бесплатными. Также можно заполнить заявление за родственника, если он не может подать его самостоятельно.

"Срок рассмотрения заявления может составлять от одного года, вероятность получения компенсации является высокой", - говорится в сообщении.

Электронное заявление для формирования заявления в Европейский суд по правам человека запущено швейцарско-украинской Программе EGAP, которая выполняется Фондом Восточная Европа и Украинским Хельсинским союзом по правам человека.

Для получения консультации можно обратиться в общественную приемную Украинского Хельсинского союза по правам человека в вашем городе: https://helsinki.org.ua/advice-centres/