Украинцы могут без ограничений оплачивать карточками ПриватБанка за границей

Украинцы, которые из-за военных действий оказались за границей, могут без ограничений оплачивать покупки любой картой ПриватБанка в любой валюте. Для оплаты в долларах и евро используется текущий курс ПриватБанка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.
Как отметили в пресс-службе, также клиенты ПриватБанка могут платить везде, где работают бесконтактные платежи, смартфоном через Apple Pay и Google Pay, и снимать наличные в банкоматах за рубежом. Лимит снятия наличной иностранной валюты с карточек составляет до 30 тыс. грн (в эквиваленте) в день.
Также для всех украинцев открыта без ограничений и возможность оплачивать картами Приватбанка покупки на иностранных сайтах, покупать билеты на транспорт и прочее.
Для оплаты в долларах и евро используется текущий курс ПриватБанка - 29,25-29,41 грн/доллар.
Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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