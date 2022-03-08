Украинцы могут без ограничений оплачивать карточками ПриватБанка за границей

Украинцы, которые из-за военных действий оказались за границей, могут без ограничений оплачивать покупки любой картой ПриватБанка в любой валюте. Для оплаты в долларах и евро используется текущий курс ПриватБанка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

Как отметили в пресс-службе, также клиенты ПриватБанка могут платить везде, где работают бесконтактные платежи, смартфоном через Apple Pay и Google Pay, и снимать наличные в банкоматах за рубежом. Лимит снятия наличной иностранной валюты с карточек составляет до 30 тыс. грн (в эквиваленте) в день.

Также для всех украинцев открыта без ограничений и возможность оплачивать картами Приватбанка покупки на иностранных сайтах, покупать билеты на транспорт и прочее.

Для оплаты в долларах и евро используется текущий курс ПриватБанка - 29,25-29,41 грн/доллар.