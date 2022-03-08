Українці можуть без обмежень оплачувати картками ПриваБанку за кордоном

Українці, які через воєнні дії опинилися за кордоном, можуть без обмежень оплачувати покупки будь-якою карткою ПриватБанку в будь-якій валюті. Ліміт до 30 тис. грн в еквіваленті на день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

Як зазначили в прес-службі, також клієнти ПриватБанку можуть платити всюди, де працюють безконтактні платежі, смартфоном через Apple Pay та Google Pay, та знімати готівку у банкоматах за кордоном. Ліміт зняття готівкової іноземної валюти з карток становить до 30 тис. грн (в еквіваленті) на день.

Також для всіх українців відкрита без обмежень й можливість оплачувати картками ПриватБанку покупки на іноземних сайтах, купувати квитки на транспорт та інше.

Для оплати у доларах та євро використовується поточний курс ПриватБанку - 29,25-29,41 грн/долар.