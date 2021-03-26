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Помощь при родах и новорожденным: в Минздраве рассказали, как вырастут тарифы

Новина українською → Украина, Пятница 26 марта 2021 15:45
Помощь при родах и новорожденным: в Минздраве рассказали, как вырастут тарифы Фото: в НСЗУ рассказали, как вырастут тарифы за оказание помощи при родах (freepik)
Автор: Юлия Струк

В Национальной службе здоровья рассказали, как вырастут тарифы за оказание помощи при родах и новорожденным. В Программе медицинских гарантий-2021 охрана материнства и детства останутся приоритетными направлениями.

Об этом сообщает пресс-служба НСЗУ.

"В этом году мы увеличили тариф на оказание помощи при родах. Тариф определяется как ставка на пролеченный случай и составляет 10 382 гривны", - говорится в сообщении.

Указано, что в Украине ежегодно преждевременно рождается около 20 тысяч младенцев, то есть каждый 15-й новорожденный.

В НСЗУ отмечают, что за помощь детям, родившимся с массой тела до 1500 г, в 2020 году установили самый высокий тариф - 98 с половиной тыс. грн. В первом квартале 2021-го этот тариф сохраняется, а с 1 апреля он возрастет.

"Тариф на медицинские услуги по оказанию медицинской помощи новорожденным в сложных неонатальных случаях определяется как ставка на пролеченный случай и составляет 113 725 гривен за предоставление медицинской помощи новорожденным с массой тела до 1500 г и 25 115 гривен за предоставление медицинской помощи новорожденным с массой тела 1500 грамм и больше", - указано в сообщении.

Напомним, в НСЗУ сообщили, что на первичную медпомощь украинцам в 2021 году предусмотрели более 20,6 млрд гривен.

Как писало РБК-Украина, с 1 января в Украине изменился алгоритм вызова "скорой помощи". Теперь действует новый порядок определения приоритетности обращений от граждан за экстренной медпомощью.

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