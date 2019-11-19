Украинцы массово выступают против легализации игорного бизнеса, - опрос

Иллюстративное фото (rocksdigital.com)

За легализацию без всяких ограничений выступают только 11%

Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", почти 60% украинцев не поддерживают легализацию игорного бизнеса ни при каких условиях. Исследование было проведено 27-30 сентября 2019 года, говорится на сайте "Рейтинга".

За легализацию игорного бизнеса без всяких ограничений выступают только 11% опрошенных, 27% - поддерживают легализацию, но при условии создания специальных зон для игорного бизнеса.

При этом азартными людьми считают себя четверть украинцев, за последние два года это количество не изменилось. Более азартными являются мужчины, молодежь и люди с более высокими доходами.

"Почти половина азартных людей играли хотя бы раз в азартные игры на деньги в течение последних пяти лет, как правило, это мужчины среднего и младшего возраста с относительно высоким уровнем доходов", - отмечают в "Рейтинге".

Чаще всего они играли в лотереи (31%) и делали ставки в букмекерских конторах (29%). Четверть играли на игровых автоматах, столько же - в карты на деньги, каждый шестой - в интернет-казино, каждый десятый - в казино.

Среди людей, которые не играли в азартные игры, наиболее распространенным является утверждение, что деньги нужно зарабатывать, а не выигрывать (48%).

Аудитория исследования – население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Ранее эксперт "Украинского института будущего" Александр Чебаненко в статье "Не стоит играть с игорным бизнесом" перечислил все недостатки правительственного законопроекта №2285 о легализации в Украине азартного бизнеса. По его словам, введение рынка азартных игр должно происходить параллельно с обеспечением гарантий честной игры со стороны государства, защиты населения от игромании, запрета неограниченной рекламы, невозможности использования игры для совершения преступлений, с обеспечением гарантий равных условий для всех участников бизнеса и отсутствием протекционизма в пользу самых прибыльных и одновременно опасных видов игр.

По его словам, не заработок, а социальная ответственность и защита законных интересов, жизни и здоровья граждан должны стоять на первом месте, когда речь идет об урегулировании такой чувствительной и опасной сферы хозяйственной деятельности, которой является азартный бизнес.