В проекте о легализации игорного бизнеса не предусмотрены сдерживающие механизмы, - эксперт

Фото: Александр Чебаненко (из открытых источников)

Эксперт прокомментировал правительственный законопроект 2285

В правительственном законопроекте 2285 "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр" не предусмотрены сдерживающие механизмы для доступа на украинский рынок компаний – представителей России. Такое мнение высказал эксперт программы реформирования правоохранительной и судебной систем Украинского института будущего Александр Чебаненко во время круглого стола на тему "Каким быть или не быть игорному бизнесу в Украине?", организованного Украинским институтом будущего.

Кроме этого, эксперт напоминает, что в мировой практике распространено территориальное ограничение для игроков азартного рынка, при котором преимущество получают именно местные компании. В упомянутом же законопроекте эти ограничения полностью отсутствуют, отметил он.

"Мы считаем, что в данном случае открытость слишком велика. Это и разрешение на ведение игрового бизнеса иностранным юридическим лицам в то время, как в большинстве цивилизованных стран такое право есть только у резидентов. Также тема офшоров здесь актуальна как никогда", - отмечает Чебаненко.

В открытости рынка для иностранных игроков Чебаненко усматривает, прежде всего, угрозу монополизации украинского рынка российскими компаниями.

"Нужно сказать, что в законопроекте заложена возможность работать букмекерам, связанным со страной-агрессором, так и с представителями офшорних зон", - заключает Чебаненко.

Между тем, по данным опроса, 60% украинцев высказались против легализации азартных игр.