Українці масово повертаються на свята. Потік на кордоні зріс майже вдвічі

Фото: український прикордонник (zak.sfs.gov.ua)

Напередодні зимових свят українці масово повертаються до країни. Порівняно з початком грудня пасажиропотік зріс майже вдвічі.

Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби.

Повідомляється, що щоденний пасажиропотік на кордоні фіксується на рівні майже 90 000 осіб у порівнянні з 50 000 в листопаді і на початку грудня. При цьому минулого року в цей час пасажиропотік становив майже 300 000 осіб на добу.

За даними прикордонників, більша частина українців в'їжджають з країн Європейського союзу, де з 25 грудня починається період різдвяно-новорічних свят і вихідних.

"Більше за все пасажиропотік зріс у всіх працюючих пунктах пропуску на кордоні з Польщею, а також в пунктах пропуску в Закарпатській області", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, Україна внесла Угорщину, Словаччину, Молдову і Румунію в червону зону через COVID-19. Це означає, що по приїзду з цих країн треба пройти самоізоляцію з додатком "Вдома". Від самоізоляції звільняються діти до 12 років та люди з негативним ПЛР-тестом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна не буде вводити заборону на в'їзд з Великобританії через новий штам коронавірусу, однак для приїжджих з цієї країни буде діяти ряд обмежень.

Учора Ізраїль закрив кордони для іноземців через новий штам COVID-19.