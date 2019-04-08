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Украинцы в марте возобновили покупку валюты

Новости » Финансы    08.04.2019 - 18:15
Украинцы в марте возобновили покупку валюты
Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

На фоне колебаний курса доллара граждане покупали валюту

Население Украины в марте 2019 года продало коммерческим банкам наличной валюты на 1 059,2 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1 136,5 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины.

Таким образом в марте чистая покупка валюты населением составила 67,0 млн долларов, в то время как в феврале и январе наблюдалась чистая продажа (на 45,2 млн долларов и 104,0 млн долларов соответственно).

Однако с начала года граждане продали валюты на 82,2 долларов больше, чем купили.

По данным НБУ, наличный курс доллара снизился за март на 0,8% в продаже и на 1,2% в покупке, евро - на 0,8 % в продаже и на 1,1% в покупке.

Украинцы в марте возобновили покупку валюты

Данные: НБУ

Как сообщало РБК-Украина, в марте в НБУ отмечали рост спроса населения на валюту: на 19 марта украинцы купили 70 млн долларов на фоне роста курса доллара.

Как писало РБК-Украина, население Украины в декабре 2018 года продало коммерческим банкам наличной валюты на 831,7 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 941,8 млн долларов. Таким образом в декабре чистая покупка валюты населением составила 110,1 млн долларов. Всего за 2018 год украинцы продали банкам валюты на 11072,75 млн долларов, купили на 9592,15 млн долларов. Сальдо составило 1480,6 млн долларов.

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