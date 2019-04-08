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Українці в березні відновили купівлю валюти

Новини » Фінанси    08.04.2019 - 18:15
Українці в березні відновили купівлю валюти
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

На фоні коливань курсу долара громадяни купували валюту

Населення України в березні 2019 року продало комерційним банкам готівкової валюти на 1 059,2 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1 136,5 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України.

Таким чином у березні чиста купівля валюти населенням становила 67,0 млн доларів, у той час як в лютому і січні спостерігався чистий продаж (на 45,2 млн доларів і 104,0 млн доларів відповідно).

Однак з початку року громадяни продали валюти на 82,2 доларів більше, ніж купили.

За даними НБУ, готівковий курс долара знизився за березень на 0,8% у продажу і на 1,2% в покупці, євро - на 0,8 % у продажу і на 1,1% в покупці.

Українці в березні відновили купівлю валюти

Дані: НБУ

Як повідомляло РБК-Україна, в березні в НБУ відзначали зростання попиту населення на валюту: на 19 березня українці купили 70 млн доларів на тлі зростання курсу долара.

Як повідомляло РБК-Україна, населення України в грудні 2018 року продало комерційним банкам готівкової валюти на 831,7 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 941,8 млн доларів. Таким чином у грудні чиста купівля валюти населенням становила 110,1 млн доларів. Всього за 2018 рік українці продали банкам валюти на 11072,75 млн доларів, купили на 9592,15 млн доларів. Сальдо склало 1480,6 млн доларів.

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Теми: Курс долара
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