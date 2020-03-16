Украинцы с лайнера Diamond Princess прилетели в "Борисполь"

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Все 46 украинцев прошли тестирование на коронавирус, инфекции не выявлено

В аэропорту "Борисполь" приземлился самолет с 46 украинцами-членами экипажа круизного лайнера Diamond Princess, который находился на карантине из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства здравоохранения.

В Минздраве подчеркнули, что коронавируса, по результатам лабораторных тестов, у украинцев не обнаружено.



"Все они прошли лабораторное тестирование на COVID-19, коронавирус у них не обнаружено. Также все лица выдержали карантин в течение инкубационного периода 14 дней и более не требуют дополнительных исследований", - говорится в сообщении.

Напомним, 2 марта с круизного лайнера Diamond Princess, который находился с 3 февраля на карантине из-за вспышки коронавируса, эвакуировали всех пассажиров и членов экипажа.

Также сообщалось, что украинка, которая заразилась на японском лайнере Diamond Princess, вылечилась от коронавируса.

Ранее РБК-Украина писало, что на борту круизного лайнера Grand Princess, на котором недавно зафиксировали вспышку коронавируса COVID-19, находятся почти полсотни граждан Украины.