Українці в Криму і ОРДЛО отримали доступ до послуги єМалятко: що це значить

Кабінет міністрів надав українцям в окупації доступ до державної послуги єМалятко. Тепер вони через інтернет зможуть отримати українське свідоцтво про народження для новонароджених дітей.

"Батьки зможуть отримати електронний примірник судового рішення про встановлення факту народження дитини. Після цього номер документа потрібно буде внести до заяви на порталі "Дія", на підставі якої відділ РАГС зареєструє народження і оформить свідоцтво", - зазначив Шмигаль.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, сьогоднішнє рішення дозволить жителям окупованих територій через інтернет зареєструвати народження дитини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в уряді буде обговорюватися статус жителів Донбасу, які отримали російські паспорти. Мова йде про їхній статус після майбутньої деокупації регіону.

В українській делегації в ТКГ заявили, що російська паспортизація перетворює окремі райони Донецької і Луганської областей на поле для фальсифікацій російських виборів.