UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украинцы, которые едут к родственникам, могут оставаться в Британии три года: детали

Автор: Евгения Тугушева

Теперь украинцы смогут оставаться у родственников по программе Ukraine Family Scheme в течение трех лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства внутренних дел Великобритании.

Министерство внутренних дел Великобритании анонсировало новые правила въезда для украинцев, отправляющихся к родственникам.

Теперь украинцы смогут оставаться у родственников по программе Ukraine Family Scheme в течение трех лет. Это подтвердила глава МВД Прити Пател, посетив центр украинских беженцев в Польше.

"Те, кто присоединяется к родственникам по этой схеме, получат возможность остаться в Британии на три года. Это придаст им уверенность и обеспечит будущее в этой стране", – говорится на сайте.

"Сердце разбивается из-за женщин и детей, вынужденных покидать родину из-за монструозного российского вторжения.

Наша расширенная система полностью открыта, и было прекрасно увидеть первых людей, подавших заявки. Мы хотим, чтобы люди имели возможность вернуться домой после этого дьявольского вторжения, но сейчас правильно предоставить тысячам людей такую ​​возможность", – сказала Патель во время визита в польско-украинскую границу.

Подробнее о программе Ukraine Family Scheme по ссылке.

Без загранпаспорта. В каких странах экстренно отменили все требования и принимают украинцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаВеликобританияБеженцы