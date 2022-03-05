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Українці, які їдуть до родичів можуть залишатися в Британії три роки: деталі

Автор: Євгенія Тугушева

Відтепер українці зможуть залишатися в родичів за програмою Ukraine Family Scheme протягом трьох років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерство внутрішніх справ Великої Британії.

Міністерство внутрішніх справ Великої Британії анонсувало нові правила в'їзду для українців, які вирушають до родичів.

Відтепер українці зможуть залишатися в родичів за програмою Ukraine Family Scheme протягом трьох років. Це підтвердила глава МВС Пріті Пател відвідавши центр українських біженців у Польщі.

"Ті, хто приєднується до родичів за цією схемою, отримають можливість залишитися в Британії на три роки. Це надасть їм впевненість і забезпечить майбутнє в цій країні", – йдеться на сайті.

"Серце розбивається через жінок і дітей, змушених залишати батьківщину через монструозне російське вторгнення.

Наша розширена система повністю відкрита, і було чудово побачити перших людей, які подали заявки. Ми хочемо, щоб люди мали змогу повернутися додому після цього диявольського вторгнення, але зараз правильно надати тисячам людей таку можливість", – сказала Патель під час візиту до польсько-українського кордону.

Детальніше про програму Ukraine Family Scheme за посиланням.

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УкраїнаВеликобританіяБіженці