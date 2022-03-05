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Украинцы, которые едут к родственникам, могут оставаться в Британии три года: детали

Новина українською →
-, Суббота 05 марта 2022 14:32
Украинцы, которые едут к родственникам, могут оставаться в Британии три года: детали Фото: Великобритания (unsplash.com)
Автор: Евгения Тугушева

Теперь украинцы смогут оставаться у родственников по программе Ukraine Family Scheme в течение трех лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства внутренних дел Великобритании.

Министерство внутренних дел Великобритании анонсировало новые правила въезда для украинцев, отправляющихся к родственникам.

Теперь украинцы смогут оставаться у родственников по программе Ukraine Family Scheme в течение трех лет. Это подтвердила глава МВД Прити Пател, посетив центр украинских беженцев в Польше.

"Те, кто присоединяется к родственникам по этой схеме, получат возможность остаться в Британии на три года. Это придаст им уверенность и обеспечит будущее в этой стране", – говорится на сайте.

"Сердце разбивается из-за женщин и детей, вынужденных покидать родину из-за монструозного российского вторжения.

Наша расширенная система полностью открыта, и было прекрасно увидеть первых людей, подавших заявки. Мы хотим, чтобы люди имели возможность вернуться домой после этого дьявольского вторжения, но сейчас правильно предоставить тысячам людей такую ​​возможность", – сказала Патель во время визита в польско-украинскую границу.

Подробнее о программе Ukraine Family Scheme по ссылке.

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