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Украинцы имеют преимущество на фронте возле Херсона, - Пентагон

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Украина, Пятница 29 июля 2022 22:24
Украинцы имеют преимущество на фронте возле Херсона, - Пентагон Фото: возле Херсона на фронте украинцы имеют преимущество (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

В США убеждены, что сейчас Украина имеет преимущество над врагом на южном фронте возле Херсона.

Об этом заявил неназванный чиновник Пентагона в разговоре с представителями СМИ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента Кейтлин Дорнбос.

"Украинцы достигают преимущества вокруг Херсона - это не большие успехи, но они есть. Сейчас Россия ищет способы, как усилить свои позиции на этом направлении", - цитирует корреспондент чиновника оборонного ведомства.

Вместе с тем в Пентагоне считают, что Украина достигла такого уровня обороны, который позволяет держать армию РФ в тупике.

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