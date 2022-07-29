Украинцы имеют преимущество на фронте возле Херсона, - Пентагон

В США убеждены, что сейчас Украина имеет преимущество над врагом на южном фронте возле Херсона.

Об этом заявил неназванный чиновник Пентагона в разговоре с представителями СМИ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента Кейтлин Дорнбос .

"Украинцы достигают преимущества вокруг Херсона - это не большие успехи, но они есть. Сейчас Россия ищет способы, как усилить свои позиции на этом направлении", - цитирует корреспондент чиновника оборонного ведомства.

Вместе с тем в Пентагоне считают, что Украина достигла такого уровня обороны, который позволяет держать армию РФ в тупике.

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