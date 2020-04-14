Украинцы хотят реакции Зеленского на скандал с братом Ермака

В апреле 2020 году 32% украинцев слышали о скандале с видеозаписями брата руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Среди тех, кто слышал про эти видеозаписи, 38% считают, что президент Зеленский должен отправить руководителя своего офиса Андрея Ермака в отставку; 50% полагают, что президент Зеленский должен отстранить руководителя офиса на время расследования, но решение об отставке или продолжении работы Андрея Ермака принимать по результатам расследования

Только 3% считают, что президент Зеленский не должен никак реагировать на публикации этих видеозаписей.

КМИС провел опрос с 7 по 11 апреля марта 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.

Напомним, по данным опроса КМИС, в апреле к руководителю офиса президента Андрею Ермаку положительно относятся 6% тех, кто знает политика (в марте столько же), нейтрально - 51% (в марте - 56%), отрицательно - 42% (в марте - 38%).

Напомним, в Украине разгорелся скандал после того, как нардеп Гео Лерос опубликовал записи с Денисом Ермаком. На видео он якобы обсуждает взятки за назначения на высокие должности. Сам Денис Ермак отрицает, что брал деньги. Правоохранительные органы открыли несколько уголовных дел, в том числе на нардепа Лероса.