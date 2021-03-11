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"Украинцы хорошо понимают": Зеленский по случаю 10-летия аварии на "Фукусиме-1" обратился к Японии

Автор: Андрей Василюк

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю 10-летия аварии на АЭС "Фукусима-1" обратился к премьер-министру Японии Йосихиде Суга. Он отметил, что Украина вспоминает решимость людей, которые боролись с последствиями катастрофы.

Об этом глава государства сообщил на своей странице в Twitter.

Зеленский подчеркнул, что украинцы очень хорошо понимают, что такое техногенная катастрофа.

"Вспоминаем решимость людей, которые 10 лет назад преодолевали масштабную аварию на АЭС "Фукусима-1" в Японии. Украинцы очень хорошо понимают, что такое техногенная катастрофа и какова цена усилий для борьбы с ее последствиями. Трагедии на "Фукусиме-1" и ЧАЭС не должны повториться", - говорится в сообщении.

Отметим, авария на АЭС в префектуре Фукусима произошла 11 марта 2011 года. В результате удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. Вследствие этого в трех энергоблоках расплавилось топливо и повредило защитные корпуса реакторов. Для охлаждения реакторов в них непрерывно закачивают воду.

В феврале 2021 года компания TEPCO, которая является оператором атомной электростанции "Фукусима-1", обнаружила снижение уровня воды в защитных корпусах первого и третьего реакторов АЭС. Это может иметь связь с последствиями землетрясения.

13 февраля в Японии зафиксировали землетрясение магнитудой свыше 7 баллов. Землетрясение произошло неподалеку региона Фукусима, где расположена аварийная АЭС.

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