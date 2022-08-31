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Украинцы за границей должны платить налог дважды? Какое решение нашли в Кабмине

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Украина, Среда 31 августа 2022 08:58
Украинцы за границей должны платить налог дважды? Какое решение нашли в Кабмине Фото: глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский

Украинцы, которые вынуждены были искать убежища от войны в других странах, в частности в ЕС, через полгода нахождения там должны платить налоги в стране пребывания. В правительстве ищут варианты, как решить эту проблему.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Люди, которые получают деньги из Украины, здесь с них удерживается налог. Но если они находятся за границей более полугода, то по законодательству налог должен удерживаться и там. Возникает двойное налогообложение. Проблема этого вопроса в том, что на него нет быстрого и простого решения", - сказал Гетманцев.

По его словам, этим вопросом занимался Минфин, у него были переговоры с OECD. Теперь этой темой занимается первый вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко, которая пытается решить вопрос путем направления писем в налоговые службы иностранных стран.

"Очень смелый и необычный способ решения проблемы, урегулированной в семи десятках двусторонних международных договоров. Вместе с тем, это, безусловно, простое и быстрое решение. Эффективно ли - узнаем скоро. Это вопрос сейчас на ней, мы ожидаем от нее скорейшего решения. Убежден, что ей удастся решить проблему сотен тысяч украинцев быстрее и эффективнее, чем это делал бы Минфин", - сказал депутат.

Пока, по его словам, катастрофы с двойным налогообложением точно нет, поскольку налоги за налоговый период 2022 года уплачиваются в 2023 году.

"Если в марте мы рассчитывали на то, что война будет не затяжной, то этот вопрос вообще не возник бы как таковой. А поскольку где-то в мае-июне мы уже поняли, что быстро не получится, то Минфин начал этим заниматься, начал переговоры", - добавил Гетманцев.

Напомним, ранее Пенсионный фонд Украины сообщил, что в случае переезда на постоянное место жительства за границу пенсия выплачивается только в том случае, если это предусмотрено международными договорами Украины.

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