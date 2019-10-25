Украинцы не готовы к открытию рынка земли, - Новинский

Украинцы не готовы к тому, чтобы открывать рынок земли. Об этом в эфире на ТРК "Сигма" заявил народный депутат Вадим Новинский, комментируя опасения украинцев в связи со снятием моратория на продажу земли.

"Во-первых, нужно сделать так, чтобы собственность была защищена. У нас еще пока права собственности не совсем защищенные. И огромное количество случаев, когда вторгаются в реестр собственников, недобросовестные нотариусы вносят туда какие - то изменения и человек утром, не зная ни о чем, просыпается, а у него нет того, что было, какого-то дома, какой-то квартиры. Сейчас будет тоже самое и с землей. Необходимо, чтобы собственность была защищена", - сказал Новинский.

Он также заявил о необходимости введения прозрачности земельных отношений, "чтобы каждый кусок земли, крупный или мелкий, имел конечного бенефициара".

"Чтобы мы могли знать, кто является хозяином того или иного участка земли. Чтобы никто не скрывался за какими – то фондами, кампаниями. Украинцы не готовы к тому, чтобы открывать рынок земли, и, конечно, все новое воспринимается пока с большой опаской", - отметил Новинский.

Он подчеркнул, что необходимо провести соответствующую работу и объяснить, что собственность будет защищена, что не будет здесь никаких злоупотреблений и что этот рынок будет находиться под пристальным присмотром государства.

"Потому, что не может здесь быть такого, чтобы распродали, а потом государство полностью умыло руки, и кто как хочет, так и ведет на земле. Необходимо вести контроль за плодотворностью земли. Чтобы собственник за этим следил и делал все, чтобы земля не теряла своих качеств", - уверен политик.