Українці не готові до відкриття ринку землі, - Новинський

Українці не готові до того, щоб відкривати ринок землі. Про це в ефірі на ТРК "Сігма" заявив народний депутат Вадим Новинський, коментуючи побоювання українців у зв'язку зі зняттям мораторію на продаж землі.

"По-перше, потрібно зробити так, щоб власність була захищена. У нас ще поки права власності не зовсім захищені. І величезна кількість випадків, коли вторгаються в реєстр власників, несумлінні нотаріуси вносять туди якісь зміни і людина вранці, не знаючи ні про що, прокидається, а у неї немає того, що у було, якогось будинку, якоїсь квартири. Зараз буде теж саме і з землею. Необхідно, щоб власність була захищена", - сказав Новинський.

Він також заявив про необхідність введення прозорості земельних відносин, "щоб кожен шматок землі, крупний або дрібний, мав кінцевого бенефіціара".

"Щоб ми могли знати, хто є власником тієї чи іншої ділянки землі. Щоб ніхто не ховався за якимись фондами, кампаніями. Українці не готові до того, щоб відкривати ринок землі, і, звичайно, все нове сприймається поки з великим побоюванням", - зазначив Новинський.

Він підкреслив, що необхідно провести відповідну роботу і пояснити, що власність буде захищено, що не буде тут ніяких зловживань і що цей ринок буде перебувати під пильним наглядом держави.

"Тому, що не може тут бути такого, щоб розпродали, а потім держава повністю умила руки, і хто як хоче, так і веде на землі. Необхідно вести контроль за плідністю землі. Щоб власник за цим стежив і робив все, щоб земля не втрачала своїх якостей", - впевнений політик.