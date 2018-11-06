Украинцы за год потратили в Польше 1,8 млрд евро

Фото: польский злотый (www.polradio.pl)

Расходы украинцев положительно влияют на ВВП Польши

Граждане Украины 2017 году потратили в Польше почти 8 млрд злотых (1,8 млрд евро). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

По данным Главного статистического управления Польши, в 2017 году иностранцы оставили в Польше 41,5 млрд злотых (9,65 млрд евро), что на 6% больше, чем прошлом году. Больше всего тратили лица, которые пересекали границу с Германией - 16 млрд злотых (3,7 млрд евро) и Украиной - 7,7 млрд злотых (1,8 млрд евро).

По данным статистки, украинцы во время одного визита тратили в магазинах и ресторанах в среднем 751 злотый (174,6 евро), зато немцы - 461 злотый (107 евро). Эксперты компании Personnel Service отметили, что открытие на пограничного движения и продление периода легальной работы для граждан Украины в Польше будут положительно влиять на польский ВВП, отмечает "Польское радио".

Как писало издание Rzecz Pospolita, Польше грозит экономический кризис в случае массового оттока украинских трудовых мигрантов в Германии. По данным издания, сейчас в Польше официально трудоустроено 569 тысяч иностранцев, подавляющее большинство из которых (426 тысяч), украинцы. Кроме того, по оценкам, еще около миллиона украинцев работает нелегально. Если Германия с 1 января 2019 года откроет свой рынок для иностранцев, большинство украинцев, которые работают сегодня в Польше, может переехать дальше на запад, где зарплаты в три раза выше польских.

Напомним, что по данным НБУ, объем частных переводов в Украину из-за рубежа во втором квартале 2018 года составил 2,819 млрд долларов, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года (2,262 млрд долларов). Больше всего переводов поступило в Украину из Польши - 890 млн долларов. Далее идут Россия (346 млн долларов), США (213 млн долларов) и Чешская Республика (210 млн долларов).