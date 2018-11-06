Українці за рік витратили в Польщі 1,8 млрд євро

Фото: польський злотий (www.polradio.pl)

Витрати українців позитивно впливають на ВВП Польщі

Громадяни України за 2017 році витратили у Польщі майже 8 млрд злотих (1,8 млрд євро). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

За даними Головного статистичного управління Польщі, у 2017 році іноземці залишили у Польщі 41,5 млрд злотих (9,65 млрд євро), що на 6% більше, ніж попереднього року. Найбільше витрачали особи, котрі перетинали кордон з Німеччиною - 16 млрд злотих (3,7 млрд євро) та Україною - 7,7 млрд злотих (1,8 млрд євро).

За даними статистки українці під час одного візиту витрачали у крамницях та ресторанах у середньому 751 злотий (174,6 євро), натомість німці - 461 злотий (107 євро). Експерти компанії Personnel Service зазначили, що відкриття прикордонного руху та продовження періоду легальної праці для громадян України у Польщі позитивно впливатиме на польський ВВП, зазначає "Польське радіо".

Як писало видання Rzecz Pospolita, Польщі загрожує економічна криза в разі масового відтоку українських трудових мігрантів до Німеччини. За даними видання, зараз в Польщі офіційно працевлаштовано 569 тисяч іноземців, переважна більшість з яких (426 тисяч), українці. Крім того, за оцінками, ще близько мільйона українців працює нелегально. Якщо Німеччина з 1 січня 2019 року відкриє свій ринок для іноземців, більшість українців, які працюють сьогодні в Польщі, може переїхати далі на захід, де зарплати в три рази вище польських.

Нагадаємо, що за даними НБУ, обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону в другому кварталі 2018 року склав 2,819 млрд доларів, що на 24% більше, ніж за аналогічний період минулого року (2,262 млрд доларів). Найбільше переказів надійшло в Україну з Польщі - 890 млн доларів. Далі йдуть Росія (346 млн доларів), США (213 млн доларів) і Чеська Республіка (210 млн доларів).