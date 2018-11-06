ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Українці за рік витратили в Польщі 1,8 млрд євро

Новини » Економіка    06.11.2018 - 12:55
Фото: польський злотий (www.polradio.pl)
Фото: польський злотий (www.polradio.pl)

Витрати українців позитивно впливають на ВВП Польщі

Громадяни України за 2017 році витратили у Польщі майже 8 млрд злотих (1,8 млрд євро). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

За даними Головного статистичного управління Польщі, у 2017 році іноземці залишили у Польщі 41,5 млрд злотих (9,65 млрд євро), що на 6% більше, ніж попереднього року. Найбільше витрачали особи, котрі перетинали кордон з Німеччиною - 16 млрд злотих (3,7 млрд євро) та Україною - 7,7 млрд злотих (1,8 млрд євро).

За даними статистки українці під час одного візиту витрачали у крамницях та ресторанах у середньому 751 злотий (174,6 євро), натомість німці - 461 злотий (107 євро). Експерти компанії Personnel Service зазначили, що відкриття прикордонного руху та продовження періоду легальної праці для громадян України у Польщі позитивно впливатиме на польський ВВП, зазначає "Польське радіо".

Як писало видання Rzecz Pospolita, Польщі загрожує економічна криза в разі масового відтоку українських трудових мігрантів до Німеччини. За даними видання, зараз в Польщі офіційно працевлаштовано 569 тисяч іноземців, переважна більшість з яких (426 тисяч), українці. Крім того, за оцінками, ще близько мільйона українців працює нелегально. Якщо Німеччина з 1 січня 2019 року відкриє свій ринок для іноземців, більшість українців, які працюють сьогодні в Польщі, може переїхати далі на захід, де зарплати в три рази вище польських.

Нагадаємо, що за даними НБУ, обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону в другому кварталі 2018 року склав 2,819 млрд доларів, що на 24% більше, ніж за аналогічний період минулого року (2,262 млрд доларів). Найбільше переказів надійшло в Україну з Польщі - 890 млн доларів. Далі йдуть Росія (346 млн доларів), США (213 млн доларів) і Чеська Республіка (210 млн доларів).

МОЗ Польщі хоче заборонити невакцинованим іноземцям в'їжджати до країни ДТП у Польші: серед постраждалих немає українців
Новини України ПольшазаробитчанеМігранти
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся