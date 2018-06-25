Украинцы еще не определились с фаворитом среди кандидатов в президенты, - опрос

Более четверти украинцев еще не определились, за кого будут голосовать
Украинцы еще не определились с фаворитом среди кандидатов в президенты. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.
Так, по результатам опроса, если бы президентские выборы проходили в середине июня 2018 года и в них не принимали бы участие Святослав Вакарчук и Владимир Зеленский, то в первом туре большинство голосов получила бы Юлия Тимошенко (22,8%), на втором месте Анатолий Гриценко (16%), на третьем - Олег Ляшко (13,2%), далее идут Юрий Бойко (10,6%), Петр Порошенко (10,5%), Вадим Рабинович (8,4%).
Если бы Вакарчук и Зеленский принимали участие в выборах, голоса разделились бы таким образом:
Кроме того, более четверти украинцев (28%), согласно результатам опроса, еще не определились, за кого будут голосовать, около 10% не хотят участвовать в голосовании, а более 8% вычеркнули бы всех кандидатов.
Фото: результаты опроса
Напомним, ранее Тимошенко заявила, что будет баллотироваться в президенты.