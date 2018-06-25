Украинцы еще не определились с фаворитом среди кандидатов в президенты, - опрос

Более четверти украинцев еще не определились, за кого будут голосовать

Украинцы еще не определились с фаворитом среди кандидатов в президенты. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Так, по результатам опроса, если бы президентские выборы проходили в середине июня 2018 года и в них не принимали бы участие Святослав Вакарчук и Владимир Зеленский, то в первом туре большинство голосов получила бы Юлия Тимошенко (22,8%), на втором месте Анатолий Гриценко (16%), на третьем - Олег Ляшко (13,2%), далее идут Юрий Бойко (10,6%), Петр Порошенко (10,5%), Вадим Рабинович (8,4%).

Если бы Вакарчук и Зеленский принимали участие в выборах, голоса разделились бы таким образом:

Юлия Тимошенко (19,5%)

Анатолий Гриценко (12,6%),

Олег Ляшко (10,7%),

Юрий Бойко (10,2%),

Петр Порошенко (8,5%),

Владимир Зеленский (8,3%),

Вадим Рабинович (7,5%),

Святослав Вакарчук (7,4%).

Кроме того, более четверти украинцев (28%), согласно результатам опроса, еще не определились, за кого будут голосовать, около 10% не хотят участвовать в голосовании, а более 8% вычеркнули бы всех кандидатов.

Фото: результаты опроса

Напомним, ранее Тимошенко заявила, что будет баллотироваться в президенты.