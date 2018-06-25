Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Украинцы еще не определились с фаворитом среди кандидатов в президенты, - опрос

НовостиОбщество    25.06.2018 - 17:44
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Более четверти украинцев еще не определились, за кого будут голосовать

Украинцы еще не определились с фаворитом среди кандидатов в президенты. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Так, по результатам опроса, если бы президентские выборы проходили в середине июня 2018 года и в них не принимали бы участие Святослав Вакарчук и Владимир Зеленский, то в первом туре большинство голосов получила бы Юлия Тимошенко (22,8%), на втором месте Анатолий Гриценко (16%), на третьем - Олег Ляшко (13,2%), далее идут Юрий Бойко (10,6%), Петр Порошенко (10,5%), Вадим Рабинович (8,4%).

Если бы Вакарчук и Зеленский принимали участие в выборах, голоса разделились бы таким образом:

  • Юлия Тимошенко (19,5%)
  • Анатолий Гриценко (12,6%),
  • Олег Ляшко (10,7%),
  • Юрий Бойко (10,2%),
  • Петр Порошенко (8,5%),
  • Владимир Зеленский (8,3%),
  • Вадим Рабинович (7,5%),
  • Святослав Вакарчук (7,4%).

Кроме того, более четверти украинцев (28%), согласно результатам опроса, еще не определились, за кого будут голосовать, около 10% не хотят участвовать в голосовании, а более 8% вычеркнули бы всех кандидатов.

Фото: результаты опроса

Напомним, ранее Тимошенко заявила, что будет баллотироваться в президенты.

В ОБСЕ заявили о неравных условиях на президентских выборах в Турции Главный соперник Эрдогана признал поражение на выборах
Теги публикации: опрос, выборы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Долбаная штирлициада": Бабченко пожаловался на жизнь в "бункере" после покушения
Квартира за тысячу долларов: как в Украине живут города-призраки
"Алиби" возвращаются: сестры Завальские сделали неожиданное заявление
"На душе светло": Ани Лорак поделилась теплыми впечатлениями от Киева
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь