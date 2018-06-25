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Українці ще не визначилися з фаворитом серед кандидатів у президенти, - опитування

НовиниСуспільство    25.06.2018 - 17:44
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Більше чверті українців ще не визначилися, за кого будуть голосувати

Українці ще не визначилися з фаворитом серед кандидатів у президенти. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Так, за результатами опитування, якби президентські вибори проходили в середині червня 2018 року і в них не брали участь Святослав Вакарчук і Володимир Зеленський, то в першому турі більшість голосів отримала б Юлія Тимошенко (22,8%), на другому місці Анатолій Гриценко (16%), на третьому - Олег Ляшко (13,2%), далі йдуть Юрій Бойко (10,6%), Петро Порошенко (10,5%), Вадим Рабінович (8,4%).

Якби Вакарчук та Зеленський брали участь у виборах, голоси респондентів розподілилися б таким чином: 

  • Юлія Тимошенко (19,5%)
  • Анатолій Гриценко (12,6%),
  • Олег Ляшко (10,7%),
  • Юрій Бойко (10,2%),
  • Петро Порошенко (8,5%),
  • Володимир Зеленський (8,3%),
  • Вадим Рабінович (7,5%),
  • Святослав Вакарчук (7,4%).

Крім того, більше чверті українців (28%), відповідно до результатів опитування, ще не визначилися, за кого будуть голосувати, близько 10% не хочуть брати участі у голосуванні, а більше 8% викреслили б усіх кандидатів.

 

Фото: результати опитування 

Нагадаємо, раніше Тимошенко заявила, що балотуватиметься у президенти.

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Теги публікації: опрос, выборы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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