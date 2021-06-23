Украинцы не доверяют ни одному из правоохранительных органов: как изменилось отношение за год

По сравнению с июлем 2020 года выросло недоверие к Национальной полиции и Службе безопасности Украины (для обоих с -25% до -31%).

Несколько улучшился этот показатель для Министерства внутренних дел (с -46% до -43%), Государственного бюро расследований (из -47% до -43%), прокуратуры (с -58% до -52%), Специализированной антикоррупционной прокуратуры (с -60% до -52%).

Положительная динамика изменения доверия/недоверия за последние 10 месяцев наблюдается в отношении Национального антикоррупционного бюро Украины: баланс улучшился с -59% до -49%.

За последний год улучшилась оценка и действий министра внутренних дел Арсена Авакова: баланс изменился с -52% до -48%. Однако Аваков остается руководителем с худшей оценкой среди других руководителей правоохранительных органов.

Лучший баланс оценки имеет председатель СБУ Иван Баканов. Однако за последние 10 месяцев изменение баланса в лучшую сторону было немного больше погрешности опроса: от -30% в 2020 году до -27% в 2021 году.

Баланс оценки действий генерального прокурора Ирины Венедиктовой остался неизменным: -39%.