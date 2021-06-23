Українці не довіряють жодному з правоохоронних органів: як змінилося ставлення за останній рік

У порівнянні з липнем 2020, зросла недовіра до Національної поліції та Служби безпеки України (для обох із -25% до -31%).

Дещо покращився цей показник для Міністерства внутрішніх справ (із -46 % до -43 %), Державного бюро розслідувань (із -47 % до -43 %), прокуратури (з -58 % до -52 %), Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (з -60 % до -52 %).

Найкраща позитивна динаміка зміни довіри/недовіри за останні 10 місяців спостерігається стосовно Національного антикорупційного бюро України: баланс поліпшився з -59 % до -49 %.

За останній рік поліпшилася оцінка й дій міністра внутрішніх справ Арсена Авакова: баланс змінився із -52% до -48%. Проте Аваков лишається керівником із найгіршою оцінкою серед інших очільників правоохоронних органів.

Найкращий баланс оцінки має голова СБУ Іван Баканов. Проте за останні 10 місяців зміна балансу в кращий бік була трішки більше похибки опитування: від -30% у 2020 році до -27% у 2021 році.

Баланс оцінки дій генерального прокурора Ірини Венедіктової лишився незмінним: -39%.