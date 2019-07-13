Украинцы должны получать немедленную медицинскую помощь, - Тимошенко

Украинцы должны получать немедленную медицинскую помощь без уплаты сборов, вызвать врача на дом и не платить напрямую за прописанные им лекарства. Об этом заявила Юлия Тимошенко во время пребывания в Чернигове, передает РБК-Украина.

Лидер "Батькивщины" подчеркнула: то, что сейчас происходит в медицине – "это не реформа, а это истребление украинцев". Она напомнила, что за последние 5 лет ликвидировано почти 500 больниц и поликлиник, 1633 ФАП, почти 70 тыс. врачей уехали за границу, 32 тыс. – уволены, а смертность уже в два раза больше рождаемость, отметила она.

Политик убеждена, что введение обязательного медицинского страхования – это именно то, что сохранит нашу систему здравоохранения. По этой системе, которая успешно работает во многих европейских странах, работодатель оплачивает страховку для своих работников (получая за это налоговую скидку), а государство – для неработающих, пенсионеров и детей.

Соответствующий закон подавался "Батькивщиной" в парламент, но за несколько лет так и не был рассмотрен.

"За это время новая система уже могла бы заработать. Теперь ситуацию надо исправлять немедленно, и это станет однной из самых первых задач нового правительства, которое будет работать в интересах людей", - подытожила Тимошенко.