Украинцы должны покинуть Румынию до 12 августа, - посольство

Фото: флаг Румынии (vpk name)

После возвращения из Румынии украинцы будут обязаны находиться 14 дней в изоляции

Посольство Украины в Румынии предупредило украинцев, что срок пребывания иностранцев в Румынии истекает 12 августа. Согласно распоряжению правительства, право на пребывание в стране, предоставленное въездными визами в Румынию, сохраняется в течение 90 дней с момента прекращения чрезвычайного положения.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Уважаемые граждане Украины. Обращаем ваше внимание, что срок, в течение которого сохраняется право пребывания иностранцев, которые не смогли покинуть территорию Румынии в условиях пандемии COVID-19, и когда не будут применяться санкции или ограничительные меры, - до 12 августа 2020 года", - сообщили в посольстве.

Напомним, с 27 июля Румыния входит в список стран красной зоны. Это страны со значительным числом случаев коронавируса. В связи с этим украинцы, после возвращения из Румынии, обязаны находиться 14 дней в изоляции по задекларированному адресу, или в обсервации в специальных заведениях.

Напомним, ранее правительство Румынии приняло решение продлить въезд на территорию страны иностранцам до 15 августа, в том числе для украинцев.

Кроме того, в Румынии Комитет по чрезвычайным ситуациям во главе с премьер-министром Людовиком Орбаном опубликовал новый свод мер для усиления карантина.