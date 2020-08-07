Українці повинні покинути Румунію до 12 серпня, - посольство

Фото: прапор Румунії (vpk name)

Після повернення з Румунії українці будуть зобов'язані перебувати 14 днів на ізоляції

Посольство України в Румунії попередило українців, що термін перебування іноземців в Румунії спливає 12 серпня. Згідно з розпорядженням уряду, право на перебування в країні, надане в'їзними візами в Румунію, зберігається впродовж 90 днів з моменту припинення надзвичайного стану.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Шановні громадяни України. Звертаємо вашу увагу, що термін, впродовж якого зберігається право перебування іноземців, котрі не змогли залишити територію Румунії в умовах пандемії COVID-19, і коли не будуть застосовуватися санкції чи обмежувальні заходи, - до 12 серпня 2020 року", - повідомили в посольстві.

Нагадаємо, з 27 липня Румунія входить до списку країн червоної зони. Це країни зі значним поширенням випадків коронавірусу. У зв'язку з цим українці, після повернення з Румунії, зобов'язані перебувати 14 днів на ізоляції за задекларованою адресою, або в обсервації у спеціальних закладах.

Нагадаємо, раніше уряд Румунії прийняв рішення продовжити в'їзд на територію країни іноземцям до 15 серпня, в тому числі для українців.

Крім того, у Румунії Комітет з надзвичайних ситуацій на чолі з прем'єр-міністром Людовіком Орбаном опублікував новий звід заходів для посилення карантину.