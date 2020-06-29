Украинцы должны быть ментально готовыми к полномасштабному наступлению России, - МИД

Украинцы должны быть ментально готовыми к полномасштабному наступлению российских войск на Украину. Любые российские военные учения близ границы могут перерасти в боевые действия.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, многие военные эксперты и аналитики не исключают военное наступление российских Вооруженных сил для достижения политических или экономических целей.

Сейчас Россия наращивает военные мощности на восточной границе Украины и усиливает военный контингент в оккупированном Крыму и на Донбассе.

"Довольно часто переводятся в повышенную боевую готовность российские оккупационные силы на территории оккупированного Донбасса. Любые учения могут достаточно быстро перейти в активную фазу боевых действий, поэтому риск, однозначно, растет, и, конечно, военные это видят", - подчеркнул Боднар.

Как считает заместитель главы МИД, причинами полномасштабного наступления может быть как внутренняя нестабильность в России, в частности из-за недовольства результатами голосования за изменения в Конституции, так и вопросы поставки воды в оккупированный Крым.

Напомним, разведка зафиксировала, что Россия перебросила на оккупированный Донбасс три вагона с боеприпасами и 10 танков.

Добавим, сегодня на Донбассе в результате вражеского обстрела пострадали двое украинских военных.