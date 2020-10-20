Украинцы должны голосовать на выборах президента в 2024 году онлайн, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент Владимир Зеленский хочет, чтобы на следующих президентских выборах украинцы имели возможность проголосовать через интернет. Он назвал целью Украины полный переход на предоставление услуг онлайн.

Об этом Зеленский заявил во время послания к Верховной раде.

"Наша цель на ближайшие годы - 100% государственных услуг онлайн. А на следующих президентских выборах граждане должны иметь возможность по желанию голосовать в интернете", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что правительство перешло на новый формат взаимоотношений с гражданами, в котором государство - это сервис. А переход на предоставление всех государственных услуг онлайн не только предоставит удобства гражданам, но и позволит сделать бюрократию и коррупцию не типичным явлением.

Ранее президент заявил, что 25 октября на местных выборах проведут всенародный опрос. Позже он назвал пять вопросов, которые планируют вынести на опрос.

Также РБК-Украина писало, что Зеленский допустил регулярное проведение всеукраинских опросов.