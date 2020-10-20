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Українці повинні голосувати на виборах президента в 2024 році онлайн, - Зеленський

Київ, Вівторок 20 жовтня 2020 11:17
Українці повинні голосувати на виборах президента в 2024 році онлайн, - Зеленський
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Президент Володимир Зеленський хоче, щоб на наступних президентських виборах українці мали можливість проголосувати через інтернет. Він назвав метою України повний перехід на надання послуг онлайн.

Про це Зеленський заявив під час послання до Верховної ради.

"Наша мета на найближчі роки - 100% державних послуг онлайн. А на наступних президентських виборах громадяни повинні мати можливість за бажанням голосувати в інтернеті", - сказав Зеленський.

Президент додав, що уряд перейшов на новий формат взаємин з громадянами, в якому держава - це сервіс. А перехід на надання всіх державних послуг онлайн не тільки надасть зручності громадянам, але і дозволить зробити бюрократію і корупцію не типовим явищем.

Раніше президент заявив, що 25 жовтня на місцевих виборах проведуть всенародне опитування. Пізніше він назвав п'ять питань, які планують винести на опитування.

Також РБК-Україна писало, що Зеленський допустив регулярне проведення всеукраїнських опитувань.

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Новини України Політика Володимир Зеленськийпрезидентські вибори

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