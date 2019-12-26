Украинцы дали прогноз курса доллара на 2020 год

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Народный прогноз предполагает стабильность курса

Половина украинцев (52%) считают, что курс гривны к доллару в 2020 году будет стабильным, а 36% убеждены, что этого не произойдет. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

Кроме того, в своих предсказаниях на 2020 год граждане уверены относительно роста инвестиций в Украине (произойдет - 47%, нет - 33%).

А наиболее вероятно, что НЕ произойдет, по мнению украинцев: уменьшение коррупции (считают это вероятным 30%, нет - 59%), наказание коррупционеров (вероятно - 31%, нет - 58%), установление справедливого правосудия (вероятно - 30%, нет - 56%), снижение уровня преступности (вероятно - 32%, нет - 53%), снижение тарифов (вероятно - 31%, нет - 58%).

А наименее вероятным граждане считают в следующем году смену власти: досрочные выборы президента (предположительно - 15%, нет - 70%), досрочные выборы Верховной рады (вероятно - 18%, нет - 64%), смена правительства (вероятно - 22%, нет - 58%).

Относительно некоторых возможных изменений мнения украинцев делятся: установление мира на Донбассе считают вероятным 42%, нет - 46%, экономический рост, соответственно, 45% и 45%, рост благосостояния людей - 40% и 48%, улучшение условий для бизнеса - 38% и 37%.

Как Вы считаете, насколько вероятно, что в следующем - 2020-м году в Украине произойдет:

Данные: dif.org.ua

Опрос фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова проведен с 13 по 18 декабря 2019 года среди 2017 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, считают, что ситуация в Украине в 2019 году изменилась к лучшему, 14% украинцев, что изменилась в худшую сторону - 29% респондентов, а относительное большинство - 47% - считают, что ситуация не изменилась.

Напомним, по данным опроса Research & Branding Group, осенью 2019 года, 37% украинцев считали, сейчас наиболее выгодно и безопасно хранить свои денежные сбережения в долларах США, что несколько меньше, чем год назад (43%). Доверие к евро выросла с 15% до 21%. А доверие украинцев к национальной валюте абсолютно не изменилось (12%).