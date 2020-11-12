Украинцы дали оценку текущему курсу гривны к доллару

Мнения украинцев по обоснованности текущего курса гривны разделились. Часть (29%) опрошенных считают курс гривны по отношению к доллару и евро заниженным, почти столько же (27%) считают курс завышенным.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

Соответствующим реалиям валютного рынка курс гривны считает 16% жителей Украины. Значительная часть опрошенных (27%) - в данном вопросе не определились.

По сравнению с прошлым годом 15% увеличилось число тех, кто считает курс гривны завышенным. Зато число тех, кто считает гривну недооцененной сократилось на 4%. Уменьшилось (на 7%) и число тех, кто считает текущий курс гривны обоснованным.

Опрос проводился в период с 8 по 18 октября 2020 год среди 1801 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки - 2,4%.

Отметим, по данным опроса Research & Branding Group, в октябре 2020 года только 6% украинцев считают, что в гривне можно хранить сбережения. Доверие к национальной валюте по сравнению с прошлым годом сократилось вдвое.

По прогнозу аналитиков, опрошенных РБК-Украина, курс доллара в ближайшее время может сместиться в сторону 28 гривен/доллар. А к концу года курс не должен превысить показатель в 29 гривен за доллар.