Украинцы дали оценку советскому периоду в истории страны

Полярные оценки (и отрицательные, и положительные) дают представители старшего поколения. "Среди молодых доминирует нейтральная позиция, поскольку для них период СССР - это информация из учебника истории, а не реальный опыт", - отмечают социологи.

Свобода слова (77%) и условия для самореализации (64%) - сферы которые, по мнению опрошенных, лучше развиты в современной Украине, по сравнению с советским периодом. Зато, оценки уровня жизни разделились поровну: по 43% считают, что он был лучше как во времена Советского союза, так и в современной Украине. По оценке уровня медицины и образования современная Украина пока "уступает" советскому прошлому.

По данным опроса, 61% опрошенных не жалеют о распаде Советского Союза. Это максимальный уровень с 2010 года. Продолжают ностальгировать 32% респондентов.

Различия в отношении к советскому прошлому среди населения России и Украины диаметрально противоположные. Если за последние десять лет уровень ностальгии по советскому прошлому в Украине постепенно снижается, то в России - растет.

Опрос проводился Социологической группой "Рейтинг" 20 июля - 9 августа 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 20000 респондентов. Ошибка репрезентативности не более 1,0%.