Українці дали оцінку радянському періоду в історії країни

Полярні оцінки (і негативні, і позитивні) дають представники старшого покоління. "Серед молодих домінує нейтральна позиція, оскільки для них період СРСР - це інформація з підручника історії, а не реальний досвід", - зазначають соціологи.

Свобода слова (77%) та умови для самореалізації (64%) - сфери які, на думку опитаних, краще розвинені в сучасній Україні, порівняно з радянським періодом. Натомість, оцінки рівня життя розділилися порівну: по 43% вважають, що він був кращим як за часів Радянського Союзу, так і в сучасній Україні. За оцінкою рівня медицини та освіти сучасна Україна поки "поступається" радянському минулому.

За даними опитування, 61% опитаних не шкодують про розпад Радянського Союзу. Це максимальний рівень з 2010 року. Продовжують ностальгувати 32% респондентів.

Відмінності у ставленні до радянського минулого серед населення Росії та України діаметрально протилежні. Якщо за останні десять років рівень ностальгії за радянським минулим в Україні поступово знижується, то в Росії - зростає.

Опитування проводилося соціологічною групою "Рейтинг" 20 липня - 9 серпня 2021 року по всій Україні за винятком окупованих територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 20000 респондентів. Помилка репрезентативності не більше 1,0%.