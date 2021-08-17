Украинцы дали оценку личностных качеств и деятельности Зеленского за два года

По данным опроса, у 28,7% респондентов Зеленский вызывает в равной степени негативные и позитивные, у 13,9% не вызывает каких-то эмоций.

Почти половина (47,5%) респондентов считают, что качества личности (особенности характера, волевые и моральные качества) Зеленского в большей степени не отвечают должности президента Украины, 17,6% считают, что отвечают, а 27,5% - что отвечают и не отвечают в равной степени.

Давая оценку, Зеленский ли владеет достаточным профессиональным опытом и компетентностью, чтобы быть президентом Украины, по пятибалльной шкале, где самый низкий балл означает "профессиональный опыт и компетентность практически отсутствуют", а самый высокий - что он "обладает значительным профессиональным опытом и компетентностью", 53,9% опрошенных выбирают баллы "1" или "2", соответствующие низким оценкам опыта и компетентности, а 19,0% - баллы "4" или "5", отвечают высоким оценкам опыта и компетентности.

По данным опроса, 42,2% респондентов оценивают результаты деятельности Зеленского на посту президента Украины преимущественно негативно, 13,9% - в основном позитивно, а 39,8% отмечают, что есть как негативные, так и позитивные результаты.

Относительно ожиданий от дальнейшей деятельности Зеленского на посту президента Украины, то у 39,5% респондентов эти ожидания являются преимущественно негативными, у 18,9% - преимущественно позитивными, 32,3% опрошенных считают, что будут как негативные, так и позитивные результаты.

Таким образом, общий индекс оценки Зеленского (высчитанный как среднее от индексов) в соответствии с социологическим тестом "Политическое кресло" изменился с -28,3 до -25,6. То есть оценка гражданами президента сравнению с мартом несколько улучшилась, хотя, как и раньше, находится в отрицательном диапазоне.

Исследование проведено Центром Разумкова с 29 июля по 4 августа 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом интервью "с глазу на глаз" по месту жительства было опрошено 2019 респондентов. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.