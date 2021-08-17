Українці дали оцінку особистісних якостей та діяльності Зеленського за два роки

За даними опитування, у 28,7% респондентів Зеленський викликає рівною мірою негативні і позитивні, у 13,9% не викликає якихось емоцій.

Майже половина (47,5%) респондентів вважають, що якості особистості (особливості характеру, вольові та моральні якості) Зеленського більшою мірою не відповідають посаді президента України, 17,6% вважають, що відповідають, а 27,5% - що відповідають і не відповідають однаковою мірою.

Даючи оцінку, чи володіє Зеленський достатнім професійним досвідом і компетентністю, щоб бути президентом України, за п’ятибальною шкалою, де найнижчий бал означає "професійний досвід і компетентність практично відсутні", а найвищий - що він "володіє значним професійним досвідом і компетентністю), 53,9% опитаних обирають бали "1" або "2", що відповідають низьким оцінкам досвіду та компетентності, а 19,0% - бали "4" або "5", що відповідають високим оцінкам досвіду та компетентності.

За даними опитування, 42,2% респондентів оцінюють наявні результати діяльності Зеленського на посаді президента України переважно негативно, 13,9% - переважно позитивно, а 39,8% зазначають, що є як негативні, так і позитивні результати.

Стосовно очікувань від подальшої діяльності Зеленського на посаді президента України, то у 39,5% респондентів ці очікування є переважно негативними, у 18,9% - переважно позитивними, 32,3% опитаних вважають, що будуть як негативні, так і позитивні результати.

Врешті, загальний індекс оцінки Зеленського (вирахуваний як середнє від індексів) відповідно до соціологічного тесту "Політичне крісло" змінився з -28,3 до -25,6. Тобто оцінка громадянами президента порівняно з березнем дещо покращилася, хоча, як і раніше, перебуває у негативному діапазоні.

Дослідження проведено Центром Разумкова з 29 липня по 4 серпня 2021 року по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання було опитано 2019 респондентів. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.