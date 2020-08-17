Украинцы дали оценку действиям президента, правительства и парламента

Фото: Владимир Зеленский и Дмитрий Разумков (Виталий Носач, РБК-Украина)

Баланс оценок власти остается в отрицательной зоне

Действия и заявления президента Владимира Зеленского, сделанные в июне-июле 2020 года, одобряют 40% украинцев (в предыдущем опросе - 38%). В то же время 44% дают негативную оценку (в предыдущем опросе - также 44%).

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, проведенного в начале августа 2020 года.

Как отмечают социологи, разница между долей тех, кто одобряет действия и заявления президента, и долей тех, кто не одобряет, остается отрицательной и составляет минус 4 процентных пункта.

Кроме того, 22% опрошенных в августе одобряют действия Кабинета министров (22% в июне); 62% - не одобряют (59% в июне). Баланс оценок остается отрицательным и составляет минус 40 процентных пунктов.

В августе 20% украинцев одобряют действия Верховной Рады (21% в июне); 63% - не одобряют (62% в июне). Баланс оценок остается отрицательным и составляет минус 43 процентных пунктов.

Киевский международный институт социологии провел опрос с 7 по 11 августа 2020 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опрос проведен методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews). Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.

Напомним, по данным опроса Центра "Социс" и Центра Разумкова, если бы выборы президента Украины состоялись в конце июля 2020 года, то за Владимира Зеленского проголосовали бы 33,4% граждан.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в середине июля 2020 года за Владимира Зеленского проголосовали бы 30,2% граждан.