ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Українці дали оцінку діям президента, уряду та парламенту

Київ, Понеділок 17 серпня 2020 14:09
Українці дали оцінку діям президента, уряду та парламенту
Фото: Володимир Зеленський та Дмитро Разумков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Баланс оцінок рішень влади залишається в негативній зоні

Дії та заяви президента Володимира Зеленського, зроблені у червні-липні 2020 року, схвалюють 40% українців (в попередньому опитувані - 38%). Водночас 44% дають негативну оцінку (в попередньому опитувані - також 44%).

Про це свідчать дані опитування КМІС, проведеного на початку серпня 2020 року.

Як зазначають соціологи, різниця між часткою тих, хто схвалює дії та заяви президента, та часткою тих, хто не схвалює, знову є від’ємною і становить мінус 4 відсоткових пунктів.

Українці дали оцінку діям президента, уряду та парламенту

Крім того, 22% опитаних в серпні схвалюють дії Кабінету міністрів (22% в червні); 62% - не схвалюють (59% в червні). Баланс оцінок є від’ємним і становить мінус 40 відсоткових пунктів.

Українці дали оцінку діям президента, уряду та парламенту

У серпні 20% українців схвалюють дії Верховної Ради (21% в червні); 63% - не схвалюють (62% в червні). Баланс оцінок є від’ємним і становить мінус 43 відсоткових пунктів.

Українці дали оцінку діям президента, уряду та парламенту

Київський міжнародний інститут соціології провів опитування з 7 по 11 серпня 2020 року серед 2000 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Опитування проведене методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews). Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% - для показників близьких до 25%, 1,4% - для показників близьких до 10%.

Нагадаємо, за даними опитування Центру "Социс" та Центру Разумкова, якби вибори президента України відбулися наприкінці липня 2020 року, то за Володимира Зеленського проголосували б 33,4% громадян.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у середині липня 2020 року за Володимира Зеленського проголосували б 30,2% громадян.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Володимир Зеленськийопросрейтинг
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся