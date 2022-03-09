Украинцы через "Дію" смогут подать заявку на возмещение за уничтоженные дома

Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал обновление функционала приложения "Дія" для пострадавших от войны России против Украины. Потерявшие крышу над головой получат компенсации.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на обращение главы правительства.
Кабинет министров анонсировал первые шаги по помощи жертвам войны. Ориентировочно через неделю в приложении "Дія" появится возможность регистрировать заявки на поврежденное или разрушенное имущество.
"Каждый, кто остался без крова. Каждый, чей дом или квартира были уничтожены оккупантом, сможет оставить заявку на возмещение в "Дії". Мы уже создали "Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры". И как только война будет завершена, мы начнем восстанавливать все, что разрушил враг", – заявил Шмыгаль.
К слову, премьер-министр анонсировал рассмотрение МВФ вопроса об экстренном транше для Украины.
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