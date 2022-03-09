Українці через "Дію" зможуть подати заявку на відшкодування за знищені домівки
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував оновлення функціоналу застосунку "Дія" для постраждалих від війни Росії проти України. Ті, хто втратив дах над головою, отримають компенсації.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на звернення очільника уряду.
Кабінет міністрів анонсував перші кроки з допомоги жертвам війни. Орієнтовно за тиждень у додатку "Дія" з'явиться можливість реєструвати заявки на пошкоджене чи зруйноване майно.
"Кожен, хто залишився без даху над головою. Кожен, чий дім чи квартира були знищені окупантом, зможе залишити заявку на відшкодування в "Дії". Ми вже створили "Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури". І як тільки війна буде завершена, ми почнемо відновлювати усе, що зруйнував ворог", – заявив Шмигаль.
До слова, прем'єр-міністр анонсував розгляд МВФ питання про екстрений транш для України.
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